Esenyurt Belediyesi ikramlarıyla EYT sırasında bekleyenlerin içini ısıttı

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından soğuk kış günlerinde emekli olma hayaliyle SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

Esenyurt Belediyesi ikramlarıyla EYT sırasında bekleyenlerin içini ısıttı
Editör
EditörEditör
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EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından soğuk kış günlerinde emekli olma hayaliyle SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından soğuk kış günlerinde emekli olma hayaliyle SGK önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin dağıttığı sıcak çorba ve içeceklerle ısındı.

Bakanlığın yeni yıla sayılı günler kala açıkladığı EYT düzenlemesinin ardından vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt Belediyesi de başvurularının yoğunluğu nedeniyle Cumartesi günü de hizmet veren SGK önünde gece saatlerinden itibaren mobil ikram araçlarıyla EYT’lilere yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Düzenleme çerçevesinde yeni yıl zamlarından önce emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, soğuk kış günlerinde belediyenin sıcak çorba, çay ve kahve ikramıyla ısındı. Emeklilik hayali kuran binlerce Esenyurtlu ikramlar için belediyeye teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi ikramlarıyla EYT sırasında bekleyenlerin içini ısıttı
Esenyurt Belediyesi ikramlarıyla EYT sırasında bekleyenlerin içini ısıttı