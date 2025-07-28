Esenyurt Belediyesi ilçeyi yaşanabilir hale getirmek için temizlik çalışmalarına devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçeyi daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek için temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; sokaklar yıkanıyor, süpürülüyor, çöp konteynerleri hem dezenfekte ediliyor hem de bakım ve onarımdan geçiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü bu çalışmalarla Esenyurt’ta hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılıyor.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını ve çevre temizliğini ön planda tutarak temizlik hizmetlerini yedi gün yirmi dört saat sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında sokaklar modern araçlarla yıkanıyor ve süpürülüyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklık nedeniyle oluşabilecek kötü kokuların ve bakteri oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerleri de özenle dezenfekte ediliyor.

Çöp konteynerlerini temizlik işleri şantiyesinde bakım ve onarımdan geçiriyor

Belediye ekipleri yalnızca temizlikle yetinmeyerek, zamanla yıpranan, bozulan ya da kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerini temizlik işleri şantiyesinde bakım ve onarımdan geçiriyor. Gerektiğinde konteynerlerin yenileriyle değiştirilmesi sağlanıyor, böylece vatandaşların daha hijyenik bir çevrede yaşam sürmeleri amaçlanıyor. "Tertemiz bir Esenyurt için yedi yirmi dört çalışıyoruz" diyen belediye yetkilileri, ilçenin her noktasını pırıl pırıl hale getirmek için sahada görev başında.