Esenyurt Belediyesi kreşlerinde eğitim-öğretim yılı başladı

Esenyurt Belediyesi kreşlerinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış programında konuşan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Çocuklar bizim her şeyimiz. Çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlayacağız. Çocuklarını ihmal edenler geleceğini de karartmış olurlar” dedi.

Esenyurt Belediyesi kreşlerinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle açılış programı düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, başkan yardımcıları ve veliler katıldı. Programda miniklerin hazırladığı birbirinden renkli gösterileri izleyen Başkan Bozkurt, “Kadrolarımızı güçlendirdik. Esenyurt’un evlatlarını ileride yönetici olacak şekilde yetiştiriyoruz. Hep beraber çok güzel işler çıkaracağız” diye konuştu.

“Çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlayacağız”

Eğitimin bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt şöyle konuştu:

“Planlarımız da yapılıyor, birçok yatırım yapılıyor. Her alanda Esenyurt’un ve Esenyurtluların güzelliğe ulaşması için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Büyük bir okul yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa böyle önemli bir proje yapılıyor. Biliyorsunuz Esenyurt’ta çokça genç ve çocuk var. Dolayısıyla çokça okula ihtiyacımız var. Ama mahallelerde okul yapacak arazi kalmadığı için biz de kentin dışındaki büyük arazilere lise yapalım dedik. Şu anda temeli atıldı ve yapımı devam ediyor. Okul yapımı için 20 tane daha arsa bulduk. Onlarda inşallah hızlı bir şekilde yapılacak. Kreş konusunda da, okul konusunda da üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber Esenyurtluların mutlu olması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ben umuyorum ki güzel bir eğitim öğretim yılı olur, çocuklarımız çok güzel şeyler öğrenirler. Hayırlı uğurlu olsun”

“Çok mutlu oldum”

Çok eğlendiğini söyleyen 5 yaşındaki Ebrar Karaman, “Burada arkadaşlarımızla beraber çok güzel dans gösterileri yaptık. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Öğretmenlerime teşekkür ederim” dedi.