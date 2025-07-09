Esenyurt Belediyesi'nden ağaçlara teke böceği kalkanı

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki ağaçları korumak için teke böceğine karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Doğal dengeyi gözeterek yapılan uygulamalarla yeşil alanlar güvence altına alınıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçenin doğal dokusunu ve yeşil alanlarını tehdit eden teke böceğiyle mücadele kapsamında ağaçlarda ilaçlama çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları, özellikle parklar, cadde ve sokaklardaki ağaçlarda titizlikle uygulanıyor. Ağaçların sağlığını tehdit eden ve zamanla kurumalara neden olabilen teke böceğine karşı gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek şekilde, uzman ekipler tarafından yürütülüyor. Yetkililer, vatandaşlardan da ağaçlarda zararlı böcek ya da hastalık belirtisi gördüklerinde belediyeye bildirmelerini isteyerek, yeşil alanların korunmasına katkı sağlamaya davet etti.

Esenyurt Belediyesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için ağaçlandırma ve bakım çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı.