Esenyurt Belediyesi'nden asırlık çınarlara kişisel bakım hizmeti

Esenyurt Belediyesi yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kişisel bakım hizmetine devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi’nin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük Hizmetinden binlerce vatandaş faydalanıyor. Ekipler, hizmet çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek kişisel bakımlarını gerçekleştiriyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği bu hizmetle saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak randevu oluşturabiliyor.