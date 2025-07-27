Esenyurt Belediyesi'nden Bursa'daki orman yangını söndürme çalışmalarına destek

Bursa’da dün akşamüzeri başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın için Esenyurt Belediyesi, bölgeye ekip ve su tankerleri gönderdi. Başlatılan çalışmalar kapsamında, belediyeye ait ekipler yangın bölgesinde aktif görev alıyor.

Esenyurt Belediyesi, Bursa’da dün akşamüzeri başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın için müdahale etmek amacıyla bölgeye ekipler ve su tankerleri gönderdi. Yeşil vatanı korumak ve yangından etkilenen alanlarda yaraları birlikte sarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, belediyeye ait ekipler yangın bölgesinde aktif görev alıyor. Yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, yaşamı ve umudu birlikte koruma hedefiyle sahada yoğun çaba harcıyor. Belediye yetkilileri, yangın tamamen kontrol altına alınıncaya dek müdahalenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Esenyurt olarak dayanışma ruhuyla her zaman halkımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.