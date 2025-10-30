Esenyurt Belediyesi'nden Derman Çarşı ile binlerce vatandaşa destek

Esenyurt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Derman Çarşı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Derman Çarşı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son bir yılda Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un verimli hale getirdiği merkez sayesinde, binlerce vatandaş kıyafet, ayakkabı, bot, mont ve benzeri temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

Sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Derman Çarşı’da, yardımlar tamamen sosyal incelemeler sonucunda belirlenen hak sahiplerine ulaştırılıyor. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapan vatandaşlar, yapılan incelemelerin ardından bu hizmetten faydalanabiliyor. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, Derman Çarşı’nın her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sosyal belediyecilik anlayışıyla kimseyi geride bırakmamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.