Esenyurt Belediyesi'nden fare ve haşerelere karşı yoğun mücadele

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren fare, böcek ve diğer haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye yetkilileri, temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlardan da ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden fare, böcek ve diğer zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yaz aylarında artan kemirgen ve haşere şikayetleri doğrultusunda ilçenin dört bir yanında hem açık hem de kapalı alanlarda düzenli ilaçlama yapılıyor.

Belediyeye bağlı ekipler, sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde mahalle mahalle dolaşarak çöp konteynerleri, kanalizasyon hatları, parklar, yeşil alanlar, sokak araları ve bina bodrumlarında ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle farelerle ilgili yoğunlaşan şikayetler üzerine, kemirgenlere karşı özel ilaçlarla etkili bir mücadele gerçekleştiriliyor.

Kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı onaylı ve çevre dostu olduğunu belirten yetkililer, ilaçlama faaliyetlerinin mevsim boyunca programlı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlardan da ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.