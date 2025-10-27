Esenyurt Belediyesi'nden gaziler ve şehit ailelerine anlamlı gezi

Esenyurt Belediyesi İstanbul’un önemli manevi duraklarını kapsayan bir gezi programı düzenleyerek, gaziler ve şehit ailelerine hem huzurlu hem de anlam dolu bir gün yaşattı.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan gaziler ve şehit ailelerine yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye, İstanbul’un önemli manevi duraklarını kapsayan bir gezi programı düzenleyerek, gaziler ve şehit ailelerine hem huzurlu hem de anlam dolu bir gün yaşattı. Gezi çerçevesinde Hz. Yuşa Tepesi, Çamlıca Camii ve İslam Medeniyetleri Müzesi gibi tarihi ve manevi önemi büyük olan mekanlar ziyaret edildi. Katılımcılar, rehberler eşliğinde yapılan gezilerde hem bilgi aldı hem de duygusal anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan gaziler ve şehit aileleri, bu özel gün için Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür ederek, verilen değerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Esenyurt Belediyesi yetkilileri ise bu tür etkinliklerle, vatan için canını ortaya koyan kahraman gaziler ve fedakar şehit ailelerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.