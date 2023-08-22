Esenyurt Belediyesi'nden ilçedeki okullarda yenileme çalışması

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin rahat ve sağlıklı bir ortamda ders işleyebilmeleri için ilçedeki tüm okullarda boya, badana ve tadilat işlemlerine devam ediyor.

Esenyurt’ta ki okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor. Esenyurt Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce ilçedeki okullarda tadilat ve bakım işlemlerine devam ediyor. Kolları sıvayan belediye ekipleri, boya badana çalışmasının yanı sıra bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriyor. Öğrencilerin sorunsuz ve hijyenik bir ortamda eğitim alması için başlatılan çalışmaların okullar açılmadan bitirilmesi hedefleniyor.

“Okullar açılmadan tüm çalışmalarımız son bulacak”

Esenyurt Belediyesi’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada; "Esenyurtlu çocuklarımızın nitelikli şartlarda eğitim alabilmesi için Belediye Başkanımız Sayın Kemal Bozkurt’un talimatıyla okullarımızda boya, badana ve tadilat işlemlerini yapıyoruz. Eğitim-öğretim dönemi başlamadan tüm çalışmalarımız son bulacak ve öğrencilerimiz rahat rahat derslerine girebilecekler” ifadelerine yer verildi.