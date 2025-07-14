Esenyurt Belediyesi'nden mahallelere kaba atık seferberliği

Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve mahallelerin temizliğini sağlamak amacıyla eski mobilya, beyaz eşya ve benzeri büyük hacimli atıkları adreslerden toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzenini korumak ve sokaklardaki görüntü kirliliğini önlemek için başlattığı kaba atık toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların kapı önlerine bıraktığı eski mobilya, yatak, beyaz eşya gibi büyük atıkları belirlenen günlerde toplayarak mahalle mahalle temizlik sağlıyor. Yetkililer, ilçe sakinlerinden atıklarını gelişi güzel bırakmamalarını, toplama günlerine riayet etmelerini ve çevre temizliğine katkıda bulunmalarını istedi. Belediye, geri dönüşüm bilincini artırarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki kaba atık toplama hizmetini aralıksız olarak sürdüreceğini açıkladı.

"Daha temiz ve sağlıklı bir Esenyurt için çalışıyoruz"

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğe’nde Koordinasyon Amiri olarak görev yapan Eyyüp Bingöl, vatandaşların da kaba atıkları belediyeye teslim etme konusunda duyarlı olmaları gerektiği çağrısını yaparak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüz olarak kaba atık toplama hizmetimizi 12 araçla yürütüyoruz. Bu araçlarımız dönüşümlü olarak her gün 4 araç olacak şekilde çalışıyor ve toplamda aylık 48 araçla kaba atıkları döküm sahasına taşıyoruz. Kaba atık döküm sahasına getirilen atıklar, araçlarımızla kırıldıktan sonra tırlara yüklenerek döküm sahalarına naklediliyor. İlçemizde özellikle Suriyeli vatandaşlarımızın taşınmaları ve sitelerden çıkan taşınma/tadilat atıkları nedeniyle bazı bölgelerde ciddi yoğunluk oluşmaktadır. Bu durum hem çevre temizliği hem de görüntü açısından olumsuzluk oluşturmaktadır. Bu nedenle bir kez daha tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz: Lütfen evinizde atmak istediğiniz çekyat, dolap, koltuk gibi büyük eşyalarınızı çöp konteynerlerinin yanına bırakmayınız. Bunun yerine Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ulaşarak talep oluşturabilir, araç yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Ekiplerimiz bu atıkları adresinizden alarak uygun şekilde bertaraf etmektedir. Hep birlikte daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir Esenyurt için iş birliği yapalım."