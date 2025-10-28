Esenyurt Belediyesi'nden öğrencilere LGS yolunda destek

Esenyurt Belediyesi tarafından "LGS Sürecinde Rezilyans ve Verimli Ders Çalışma Stratejileri" konulu seminer verildi.

Esenyurt Belediyesi, Kültür ve Sanat Takvimi kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirici seminerler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sürekli Eğitim Merkezi’nde Psikolog Hacer Karakuş Avcı tarafından "LGS Sürecinde Rezilyans ve Verimli Ders Çalışma Stratejileri" konulu seminer verildi. Seminerde öğrencilere, sınav sürecinde karşılaşabilecekleri stresle nasıl başa çıkabilecekleri, psikolojik dayanıklılık (rezilyans) geliştirme yolları ve etkili çalışma yöntemleri konusunda kapsamlı bilgiler sunuldu. Öğrenciler, hem akademik başarılarını artıracak pratik bilgiler edindi hem de motivasyon kazandı. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin psikolojik ve akademik yönden desteklenmesini önemsediklerini belirterek, benzer eğitim ve seminerlerin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.