Esenyurt Belediyesi'nden özel vatandaşlar için doğa gezisi

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel vatandaşlar için doğa gezisi düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem yeşilin tadını çıkardı hem de piknik yaptı.

Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede ikamet eden özel vatandaşlar için doğa gezisi düzenledi. Kemerburgaz Kent Ormanı’na götürülen vatandaşlar, temiz havada yürüyerek, piknik yaptı. Gezinin en mutlu olanı ise çocuklardı. Minikler, ormanda bulunan oyuncaklarla oynayarak gezinin tadını çıkardı.

"Vatandaşlarımızla doğanın sesini dinledik"

Her zaman özel vatandaşların yanında olacaklarını belirten Esenyurt Belediyesi yetkilileri, “Bugün özel bireylerimizle bir gezi yaptık. Onlar, bu etkinlikten çok memnun oldular. Şehrin kalabalığından bir nebze de olsa uzaklaşıp vatandaşlarımızla beraber doğanın sesini dinledik. Her zaman onların yanında olacağız. Buna benzer gezi ve etkinliklerimiz ilerleyen zamanlarda da devam edecek” ifadelerini kullandı.