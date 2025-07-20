Esenyurt Belediyesi'nden sınav günü öğrencilere ikram desteği

Esenyurt Belediyesi, açık öğretim sınavına giren öğrencilere ve ailelerine moral vermek için mobil ikram araçlarıyla soğuk içecek ve atıştırmalıklar ikram etti.

Esenyurt Belediyesi, açık öğretim sınavına giren öğrencilere ve ailelerine destek olmak için sınav merkezlerinin önünde mobil ikram araçlarıyla hizmet verdi. Sabah saatlerinden itibaren alanda bulunan belediye ekipleri, öğrencilere soğuk içecek, kek ve su gibi ikramlarda bulundu. Yaz sıcaklarında gerçekleştirilen uygulama, hem sınav öncesi moral kaynağı oldu hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pratik bir çözüm sundu. Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.