Esenyurt Belediyesi'nden trafik sorununa etkin çözüm

Esenyurt Belediyesinin asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar sonunda ilçenin yolları ve kaldırımları yeni bir görünüme kavuşurken yayalar için de güvenli alanlar oluşturuldu.

Esenyurt’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların adresi Battalgazi Mahallesi Doğalgaz Sokak ve Osmangazi Mahallesi Ayazma Caddesi oldu. Belirlenen noktalarda tahrip olan kaldırımları yenileyen ve genişletme çalışmaları yapan belediye ekipleri hem yayalar için güvenli alanlar oluşturdu hem de araç trafiğinin rahatlamasını sağladı. Ayrıca kaldırım genişletme çalışması yapılan noktalarda vatandaşların toplu taşıma kullanırken güvenle bekleyecekleri kapalı durakların yerleştirilmesi planlanıyor. İlçe genelinde vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri de dikkate alan ekipler Esenyurt’un tüm noktalarında kontrollerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

“Rahat bir şekilde seyahat edecekler”

Belediye bünyesinde yol planlama ve trafik şefi olarak görev yapan Yakup Mehmetçik, vatandaşların talebi üzerine ilçenin her yanında çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Battalgazi Mahallesi Doğalgaz Sokak’ta kapalı otobüs duraklarının yapılması yönünde vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan bize talepler geldi. Bölgede yaşanan sorunun çözümü için İBB ile ortaklaşa bir program hazırlayarak harekete geçtik. Yaptığımız çalışmalar ile hem kapalı otobüs duraklarının sığacağı genişlikte kaldırım yapıyoruz hem de mevcut trafik durumunu bozmuyoruz. Proje sona erdiğinde İETT buraya kapalı durak montajını yapacak, böylece vatandaş mağduriyeti ortadan kalkmış olacak. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi’nde de kaldırım çalışmalarımız bitmek üzere. Bu çalışma sayesinde de yine yayalar daha rahat hareket edecek, sürücüler ise trafikte sağlıklı yol alabilecek.”