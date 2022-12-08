Esenyurt Belediyesi'nden vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmet

Esenyurt Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için sürdürdüğü ‘Hasta Nakil Ambulansı’ hizmeti ile birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor.

Kendi imkânları ile hastaneye gidemeyen yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken hastalar için hizmet veren Esenyurt Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı birimi, insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat boyunca görev yapan birim, hastane randevusu ve emar, tomografi gibi tüm tedavi işlemleri, diyaliz işlemleri gibi ambulans gerektiren hastalıklarda vatandaşları evinden alarak, hasta nakil ambulansları ve mobil sağlık araçlarıyla İstanbul içi hastanelere naklini gerçekleştiriyor. Hastanede tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastaların ise hastanelerden alınarak evlerine ulaşımı sağlanıyor.

Hasta nakil hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin 3 veya 4 gün önceden randevu almaları gerekiyor. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğunluk olmaması durumunda gün içerisinde talep edilen randevulara da dönüş yapıyor. Vatandaşlar randevularını, belediyenin 0212 620 22 20 numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlanıp kolaylıkla alabiliyor. Ayrıca hasta nakil hizmetlerinden faydalanabilmek için hastaların hastaneden randevu almış olmaları ve tedavi işlemlerinin tamamlanıp taburcu olmaları gerekiyor.