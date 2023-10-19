Esenyurt Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 8 milyar 370 milyon lira

Esenyurt Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi, 8 milyar 372 milyon lira olarak belirlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un 2024 yılı faaliyetleri arasında eğitim, sağlık, istihdam ve yeşil alan projeleri öne çıktı.

Esenyurt Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlığında gerçekleşti. Uzun süren ve gündem maddeleri üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı mecliste, 2024 yılı bütçesi 8 milyar 372 milyon olarak belirlendi. Meclis başlangıcında belediye bünyesindeki arama ve kurtarma ekibine depremdeki çalışmaları için teşekkür plaketi veren Başkan Bozkurt, ardından afetlere hazırlık çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Eylül ayı meclisinde kısıtlanarak kabul edilen ek ödenek talebinin yeniden görüşüldüğü mecliste, Başkan Bozkurt: “Benim 3 yıl boğazımı, elimi kolumu bağladılar bir iş yapmayayım diye ama durmadım hepsini yaptım. Ben yapılan yanlışları düzeltmeye çalışırken aynı zamanda kentin envanterini yaptım. Bu kentin geleceğe hazırlanması için iş ve işlemleri, projeleri yaptım. Ama siz bu ortamda istediğimiz yüzde 20 ek ödeneği dahi kabul etmediniz. İyi yönetilemeyen bir şey varsa o da bu ülkenin ekonomisidir. Biz onun yansımalarını yaşıyoruz. Maliyetler arttı. Bu ödeneği kreşteki çocuklarımıza yemek almak, kentimizin ihtiyaçlarını gidermek için istiyoruz. Sadece 56 okulun tadilatı için 43 milyon lira harcadık. 56 tane okula tadilat yaptık. Onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Esenyurt’un depreme dirençli kent haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bozkurt, 2019 yılından sonra afetlere hazırlıkla ilgili ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Doğal afetlerle mücadeleyi kolaylaştırmak ve afet durumlarında kurum içi koordinasyonu sağlamak amacıyla AKOM’u kurduk. Göreve geldiğimizde 60 olan toplanma alanını 126’ya çıkardık. 530 belediye personeline Temel Afet Bilinci Eğitimi verdik. Esenyurt’un ilk arama kurtarma ekibi ESAK’ı kurarak 77 kişilik profesyonel ekip oluşturduk. 2 tam donanımlı arama kurtarma aracını da envanterimize ekledik. Arkadaşlarımız ilk görevlerini Hatay’da tamamlayarak burada 58 cana umut oldular. Başlattığımız Mahalle Afet Gönüllüleri projesiyle 208 vatandaşımıza eğitim verdik. Afet İşleri Müdürlüğünü kurarak okullarda tahliye tatbikatlarına başladık.”

Prof. Dr. Naci Görür ile Esenyurt’u deprem dirençli kent haline getirmek amacıyla Deprem Çalıştayı’nın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bozkurt şunları ekledi: “Türkiye’nin en kapsamlı depreme dirençli kent çalışmasını yürütüyoruz. Afet öncesi ve sonrası çalışmalar üzerine teknik analizleri yaptık. Naci Hoca ile yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistemi, ekonomi olmak üzere 6 ana başlıkta çalışmalara başladık. Esenyurt’un zemin parametrelerine ait risk haritalarını oluşturarak riskli yolları, isale hattı ve kollektörleri tespit ettik. Zemin durumuna göre depremin olası şiddet risklerinde, üst ve altyapının nasıl etkileneceğine ilişkin tespitleri yaptık. Tespitlerimizi ilgili kurumlarla paylaşarak olası bir depremde neler olacağını görüştük. Naci hoca ‘İlk kez bilimsel olarak öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğunu belirterek, bu çalışmanın Türkiye’nin bilimsel olarak depreme dirençli ilk kent çalışması olduğunu’ söyledi. Biz artık Esenyurt’ta mahalle mahalle sokak sokak ne olacağını biliyoruz. Afete kadar yapacaklarımızı belirleyerek, Esenyurt’u depreme dirençli ve bilinçli bir kent haline getireceğiz.”