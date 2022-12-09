Esenyurt Belediyesi'nin ek ödenek talebi meclisten geçti

Esenyurt Belediyesi’nin Aralık meclis toplantısının ikinci birleşimi yapıldı. Temmuz ayında talep edilen ama kabul edilmeyen ek ödenek, 2022 yılının bitmesine yirmi gün kala ancak meclisten geçebildi.

Esenyurt Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde ek ödenek görüşmeleri yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, belediyenin Temmuz ayından bu yana yüksek enflasyon ve artan maliyetler nedeniyle hizmetlerini aksatmamak için talep ettiği 720 milyon 320 bin TL ek ödenek talebi 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala 371 milyon 350 bin TL olarak meclisten geçti. AK Parti ve MHP grubunun Temmuz ayından bu yana ek ödeneği kabul etmeyerek Esenyurtlulara hizmet etmelerini engellediklerini söyleyen Başkan Bozkurt,

“6 aylık dilimde yüzde 60 talep ettik, onu da 55’e çektik ama yine vermediniz. Siz eğer Temmuz ayında istemiş olduğumuz bütçeyi verseydiniz, yatırımlarımız bu enflasyonda aksamadan devam edecekti” dedi.

“Esenyurtlulara hizmet etmemizi engellediniz”

Ödenek talebinin kabul edilmemesini anlatan Başkan Bozkurt, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gelirimizin üzerinde bir para harcamadık ama Temmuz ayında tahmin ettiğimiz yüzde 120 enflasyonun olduğu bir ortamda ek ödenek talebimize hayır diyerek yanlış yaptınız. Bizim ihtiyacımız olan bütçeyi vermemekle Esenyurtlulara bizim hizmet etmemizi engellediniz. Ama merak etmeyin. Hem geçmişte yapılan yanlışları düzelteceğiz hem Esenyurt’un ihtiyacı olan planları, projeleri geliştireceğiz. Bunların önemli bir bölümünü yapacağız. Hem de bütün engellere rağmen bunu hızlı bir şekilde aşmış olacağız. Yine de bütçeye bu ay kabul oyu verdiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.