Esenyurt Belediyesi olumsuz hava şartları ortadan kalkana kadar teyakkuzda

İstanbul’da dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun bir çalışma yürüterek, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Esenyurt’ta dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun bir çalışma yürüttü. İlçede oluşturulan nöbetçi ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, şu ana kadar su baskını meydana gelen 23 evde tahliye işlemlerini gerçekleştirirken, Afet Koordinasyon Merkezi kaymakamlık ve belediyenin ilgili birimleriyle koordineli şekilde tespit ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların zararları karşılanıyor

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Zekeriya Coşkun konuyla ilgili, "Yoğun yağış nedeniyle belediyemize ve kaymakamlığa, 112 hattı üzerinden toplam 86 ihbar ulaştı. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyonla birlikte 26 personelimizle sahada çalışmalar yürütüyoruz. Şikayetleri tek tek inceleyip tespit tutanakları hazırlıyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya ve zararlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"23 evin tahliyesini gerçekleştirdik"

Temizlik İşleri Bölge Sorumlusu Eyüp Bingöl ise, "Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy’un talimatıyla gece vardiya ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. Sabah saat 05.00 itibarıyla 80 personel, 5 kamyonet ve 1 JCB ile sahaya çıktık. Zabıta Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordineli şekilde çalışıyor. Çağrı merkezimize gelen ihbarlara hızlıca müdahale ettik, 23 evin tahliyesini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı da bilgilendirdik" dedi.

Çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor

Esenyurt Belediyesi, yağışların etkisinin sürmesi halinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için saha çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, olumsuz hava şartları tamamen ortadan kalkana kadar teyakkuzda olacaklarını belirterek, vatandaşların acil durumlarda 444 0 411 numaralı çağrı merkezine ulaşabileceklerini de ifade etti.