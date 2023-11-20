Esenyurt Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün rahim ağzı kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla kadınlara Rahim Ağzı Kanseri Tarama Testi (HPV) uygulanıyor.

Esenyurt Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık taraması yapıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmada muhtarlık binaları önüne mobil sağlık noktaları kuruluyor. Talepte bulunan kadınlara uzman doktorlar tarafından mobil sağlık araçları içerisinde testler yapılıyor. Vatandaşları hem hastalık hakkında hem de erken teşhisin önemi konusunda bilgilendiren ekipler, çalışmaların ocak ayına kadar devam edeceğini bildiriyor. “Duyarlı olmalıyız”

Testlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Esenyurt Belediyesi Sağlık Personeli Tuğba Çoban, “Muhtarlıklarımızın önünde, mobil sağlık aracımızda talep eden vatandaşlara HPV testi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları lazım. Ocak ayına kadar muhtarlıklarımızın tümünde, haftanın belirli periyotlarında testlerimize devam edeceğiz. Esenyurtlu vatandaşlarımızı bu hizmetlerden faydalanmaya bekliyoruz” dedi.