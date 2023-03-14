Esenyurt Belediyesi sağlık emekçilerini unutmadı

Esenyurt Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçedeki tüm hastaneleri ziyaret ederek toplum sağlığı için gece gündüz çalışan doktorların gününü kutladı.

Toplum sağlığı için canını dişine takarak çalışan doktorları unutmayan Esenyurt Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçe genelindeki sağlık emekçilerini ziyaret ederek günlerini kutladı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek ve Belediye Sağlık ekipleri; İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz’a, aile sağlığı merkezlerine ve ilçedeki tüm hastanelere yaptıkları ziyarette doktorlara çikolata hediye ederek Tıp Bayramlarını kutladı.

"Yaraları sarmaya çalışıyoruz"

Yapılan ziyaretlerde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un selamını doktorlara ilettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek, "Türkiye ’yüzyılın afeti’ denilen çok büyük bir deprem yaşadı. Onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda bir nebze de olsa sağlıkçıların oynadığı rolü de göz önüne alarak Tıp Bayramlarını kutlamak için kamu kurumlarını ziyaret ettik" dedi.