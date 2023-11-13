Esenyurt Belediyesi, Serebral Palsi hastası gencin ayaklarıyla yazdığı kitabın basımını üstlendi

Serebral Palsi hastası Ays Kara’nın bilgisayarda ayaklarını kullanarak yazdığı kitabının basımını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt üstlendi. Ays’ı evinde ziyaret ederek kitaplarını teslim eden Bozkurt, “Ays’la tanıştığım için çok mutluyum. Ondan çok şey öğrendim. Herkesin de çok şey öğreneceğini düşünüyorum” dedi.

1 yaşındayken yaşadığı idrar zehirlenmesinin ardından hareket ve konuşma yeteneğini kaybeden, Ays Kara, ayaklarını kullanarak kitap yazdı. Karabük’te yaşadığı apartmanda karşılaştığı zorluklar nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt’a taşınan Ays, burada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile tanıştı. Belediyenin düzenlediği Engelliler Çalıştayı’nda anne Aynur Kaya’dan tedavi sürecini ve yaşadıkları zorlukları dinleyen Başkan Bozkurt, Ays’ın yaşam öyküsünü anlattığı ‘Ays’ın Hikayesi’ adlı kitabın basımını üstlendi. 18’inci yaş gününde Ays’ı evinde ziyaret eden Bozkurt, basımını gerçekleştirdiği kitapları teslim ederek, kendisi için de bir kitap imzalattı.

“Ondan çok şey öğrendim”

Ays’ın çok yetenekli ve zeki bir çocuk olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ays ile Engelliler Çalıştayı’nda tanışma şansı bulduk. O günden sonra zaman zaman görüşüyoruz. O zaman bir kitap bastırmak istediğini söyledi. Biz de destek vereceğimizi söyledik. Şimdi de basımını gerçekleştirdiğimiz kitabı Ays’a getirdik o da bizim için imzaladı. Ays ile tanıştığım için çok mutluyum. Yeni yeni özelliklerini de keşfediyorum. Çok yetenekli, bilgili hatta matematik dehası olduğunu söylüyorlar. Başka kitaplar da yazacak ve biz de Ays’a yardım etmeye devam edeceğiz. Kitabını da alıp okumanızı rica ediyorum. İnşallah tedavisi de hızlı bir şekilde biterse kendini daha rahat ifade edeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Başkan Bozkurt ayrıca Aralık ayında düzenleyecekleri Edebiyat ve Sanat Festivali’nde Ays’a da stant vereceklerini belirtti.

“Hayallerimi gerçekleştiren süper kahraman”

Çocukluk hayalini Başkan Bozkurt’un gerçekleştirdiğini ifade eden Ays Kara şu satırları yazdı: “Aslında yazalı çok olmuştu ve maalesef kitabımın basımı konusunda hep sorun çıktı ta ki başkan amcam Kemal Deniz Bozkurt ile tanışana kadar. Beni hiç tanımayan parkta ki açılışta gelip sohbet eden kişi sanki başımı öylesine okşayıp gitti gibiydi. Ama öyle değilmiş meğer başkan amcamın beni hiç Ays yapabilir mi diye sorgulamadan arkamda durmasının başlangıcıymış. Benim en büyük hayalimi gerçekleştirdiğini belki de bilmiyordu başkan amcam. Kitabımın kapak resmi bana gönderilince şok oldum ve ben o gün hiç uyuyamadım. Herkese yazdım başkan amcam kitabımı çıkardı diye. Yaşadığım mutluluk anlatılmaz ancak yaşanır tabii herkes benim gibi muhteşem başkan amca ile tanışırsa. Ben Esenyurt’a çok umutsuzlukla, tükenmişlikle geldim şimdi dünyanın en mutlu özel bireyi olarak yaşıyorum. Başkan amcam çoğu insanın gözünde nasıldır bilmem ama benim için hayallerimi gerçekleştiren süper kahraman. Seni çok seviyorum başkan Kemal Deniz Bozkurt amca.”