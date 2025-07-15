Esenyurt Belediyesi, vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne götürdü

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla vatandaşları 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ne götürdü. Kültür ve manevi geziler kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, o gece yaşanan hain darbe girişimine karşı halkın gösterdiği direnişi yeniden deneyimleme fırsatı buldu.

15 Temmuz’un hafızalarda taze tutulması ve bu destanın gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Hafıza Müzesi, Esenyurtlu vatandaşlar için unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretçiler, müzeyi gezerek o gece meydanlara dökülen halkın gösterdiği kahramanlıkları ve direnişi derinlemesine keşfetti.

"Allah bir daha milletimize böyle günler yaşatmasın"

Esenyurt Belediyesi Tur Rehberi Amine Yoldaş, müze ziyareti sırasında duygusal bir konuşma yaparak şunları ifade etti: "Bugün 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ndeyiz. Burası, bir direnişin göstergesi. İnsanlarımız canları pahasına meydanlara çıktılar. Biz halkız ve vatana asla ama asla böldürmeyeceğiz dediler. Canları pahasına darbecilerle mücadele ettiler. Esenyurt Belediyesi olarak o günleri yeniden yaşadık. Allah bir daha milletimize böyle günler yaşatmasın."

Esenyurtlulara her gün farklı bir rota

Esenyurtlular, o gece yaşananları hatırlayarak 15 Temmuz’un, Türkiye’nin birliğini ve milletin direncini simgeleyen önemli bir dönüm noktası olduğunu bir kez daha fark etti. Müzede, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olaylar, kahramanlık öyküleri ve şehitlerin hatıraları yer aldı. Yetkililer, halkın tarih bilincini pekiştirmek ve toplumda ortak bir hafıza oluşturmak amacıyla düzenlenen kültürel ve manevi gezilerin her gün farklı yerlerde devam edeceğini belirtti.