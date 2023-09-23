Esenyurt Belediyesinden hasta ve engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti

Esenyurt Belediyesi, 65 yaş ve üzeri engelli, hasta, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi, 65 yaş ve üzeri engelli vatandaşların hastanelere ulaşımını sağlıyor. İlçe genelindeki engelli, hasta ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların hastanelere ulaşımlarını sağlayan Esenyurt Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Önceden adresleri belirlenen hastalar, belediye ekipleri tarafından evlerinden alınarak tedavi görecekleri sağlık kurumlarına ulaştırılıyor. Bu hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Esenyurt’u karış karış dolaşıyoruz”

Esenyurt’ta yaşayan her bireyin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Esenyurt Belediyesi yetkilileri, “Önceden tespit ettiğimiz engelli, yaşlı ve tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımızı, asansörlü sağlık aracımız ile hastanelere ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için belediyemiz olarak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Vatandaşlar bize başvuru yaparak talep oluşturuyorlar. Biz de bu taleplere göre Esenyurt’un her yanını karış karış gezerek ilçe genelindeki vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sağlıyoruz. Buna benzer çalışmalar tüm hızıyla devam edecek” dedi.