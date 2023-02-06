Esenyurt, depremzedeler için seferber oldu

Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’ne bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 10 ili vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine doğru yola çıkarken, belediye tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Esenyurt Belediyesi; dün gece Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay’da yıkıma sebep olan deprem sonrası seferber oldu. İlçede depremzedeler için belediye tarafından temel ihtiyaç ve barınma malzemelerinin talep edildiği yardım kampanyası başlatılırken, 3’ü sağlık personeli olmak üzere 18 kişilik Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi de çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk edildi. Muhtemel doğal afetlere müdahale amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan ekip, bölgeye vardığında enkaz altındakileri kurtarmak ve depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürütecek.

"Umut olmaya gidiyoruz"

Umudun şehri olarak deprem bölgesindeki vatandaşlara umut olmaya gittiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Amiri Zekeriya Coşkun, "Orada enkaz altında kalan vatandaşlara yardımcı olmayı düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Kemal Başkan’ımızın talimatıyla biraz sonra havaalanına gideceğiz. AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda deprem bölgesine geçiş yapacağız" dedi.

"Umarım bir cana dokunabiliriz"

ESAK Personeli Nazlıcan Deniz Koçar, "Duyguluyuz. Vatandaşlarımız için de üzgünüz. Umarım bir cana dokunabiliriz, birilerine yardımcı olabiliriz. Bunun için o bölgeye intikal ediyoruz. Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak da birine faydamız olursa ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Yardımlar 13 ayrı noktada toplanacak

Esenyurt Belediyesinin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyasında; kışlık bot ve mont, uyku tulumu, battaniye, çocuk bezi, hijyenik ped, el feneri ve pil, çadır, yastık, çorap, iç çamaşırı, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç ürünleri talep ediliyor. Malzemeler, İstiklal Camii Kapalı Pazar ve Otoparkı, Yenikent Kültür Merkezi, Saadetdere Gençlik Merkezi, ESPAŞ Hizmet Binası, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Örnek Kültür Merkezi, Sarıkamış Kültür Merkezi, Esenkent Kültür Merkezi, Akçaburgaz Kültür Merkezi, Nene Hatun Kültür Merkezi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, Siteler Kültür Merkezi ve Esenyurt Kültür Merkezi olmak üzere 14 ayrı noktada toplanacak.