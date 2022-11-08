Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Editör
EditörEditör
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Esenyurt Fatih Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.