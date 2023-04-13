Esenyurt iş dünyası TİD iftarında buluştu

Ekonomi yayıncılığına yeni bir boyut kazandıran Türkiye’de İş Dünyası dergisi, 17’nci sayısının lansmanını Esenyurt Belediyesi ev sahipliğinde iftar konseptli bir programla gerçekleştirdi.

Kasım 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ilk günden bu yana yayın temposundan ödün vermeden iş dünyasının önemli isimlerine ve sektörün elzem konularına yer vermeye devam ediyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Celal Toprak’ın üstlendiği Türkiye’de İş Dünyası dergisi, dün akşam Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt öncülüğünde düzenlenen iftar programıyla 17’nci sayısının çıkışını kutladı.

Program açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, sözlerine Esenyurt Belediyesi iftarında ikinci kez iş insanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak başladı. Bu programların gelenekselleşme ihtimali taşıdığını vurgulayan Celal Toprak, "Önceki seneki etkinlik öncesi Esenyurt Belediyesi çalışmalarını yakından görme şansımız oldu. Çalışmalarını başarılı bulduğumuz için kendilerine pozitif ayrımcılık yaptık. Almanya’da olmalarına rağmen Esenyurt Belediyesi ile temasa geçen iş insanları da bu konuda bizimle fikir birliği içerisindeydi" dedi.

Derginin çıkış noktasından bahsederek sözlerine devam eden Toprak, "Dergimiz, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, kadın girişimciliğinde pozitif ayrımcılık, doğru kentleşmeye sıcak yaklaşım ilkelerini öne alarak yayın hayatına başladı. Bu ilkeler dergimizin ses getirmesine yardımcı oldu" diye konuştu.

“Bu derginin arkasında kadınlar var bu yüzden başarılı”

Toprak, "Dergimizin sağlam adımlar atmasını sağlayan en önemli isimlerden biri Tuba Gençay’dır. Kendisi bu derginin sürdürülebilir olması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi noktasında çok büyük katkılarda bulunuyor. 17’nci sayı kutlamasını vesilesi bilerek kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Başkan Kemal Deniz Bozkurt’a da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi bildiriyorum. Siz değerli iş insanları ile de aynı davette bir arada olmaktan sevinç duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sevgili Başkan’ın bu sayıda dirençli kentleşmeyi anlatan önemli bir yazısı bulunuyor. Bu yazıda dirençli kentleşmede çevre teknolojilerini kullanmanın rolü ve daha dirençli kentlerin nasıl oluşturulabileceğini konusu yer alıyor. Deprem gündeminin ilk sırada olduğu bu süreçte ilk okunması gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Kapak söyleşimizde de deprem konusuna yer verdik. Abdulkadir Konukoğlu bölgedeki durumu bizimle paylaştı. Bunu dergimize yansıttık. Yazıların her biri kendi içinde çok büyük bir öneme sahip. Dergiyi okuyup, değerli fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı diliyorum" dedi.

“Kadim bir ülkenin evlatlarıyız”

Açılış konuşmasında Celal Toprak’ın yanında yer alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt günün anlam ve önemine vurgu yaptıktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Çok seçkin ve önemli başarılar elde etmiş kişilerle bugün bir arada olmak beni mutlu etti. Eşitliğin, adaletin, birliğin, beraberliğin hakim olduğu bir dünyaya vesile olsun bugünler. Neyi nasıl yaptığımızı tekrar düşündürmeye vesile olsun diyorum. Öncelikle Celal Toprak’a teşekkür ediyorum. Biz tesadüfen bir araya geldik. İkincisini düzenlediğimiz bu yemeği geleneksel hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu güzel ülkenin hakkını vermiyoruz benim düşüncem bu yönde. Deprem bölgesinde yaklaşık 15 gün kaldık. Bu sürede şunu gördüm; O kadar kadim bir ülkenin evlatlarıyız ki hiç tanımadığı insanlar için yüzlerce kişi canını riske atarak kurtarma çalışmalarına katıldı. Yaşam alanlarımızı depreme dirençli hale getirmemiz lazım. Sizler çok büyük emek ve özveriyle çalışıyorsunuz. Siz kazanmadan bu ülkenin refah seviyesinin yüksek olmayacağını da biliyorum. Sizlerin dünyayla rekabet edebilir hale gelmesi için yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetlerin ciddi destek vermesi lazım.“

Sektör liderlerinin çalışmalarının önemine vurgu yapan Bozkurt, “İşini iyi yapan kuruşların ön plana çıkarılması marka olması bizim geleceğimiz açısından çok önemli. Sektöre yönelik bir araştırma yaptık ve burada teknoloji müdürlüğünün temel bir ihtiyaç olduğunu fark ettik ve hemen çalışmalara başlayarak bir İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü kurduk. Bugün bu davete katılarak derginin büyümesine katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.