Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin tanıtım lansmanı yapıldı

Esenyurt Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte düzenleyeceği Kardeş Kültürler Festivali’nin tanıtım lansmanı yapıldı. 08-17 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivale tüm vatandaşları davet eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Herkesin kendini özgürce ifade edebileceği bir festival göreceğiz. Festivalimiz iyiliklere, güzelliklere, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama duygularımıza örnek olacak” dedi.

Esenyurt’ta ilk kez gerçekleşecek Kardeş Kültürler Festivali’nin tanıtım lansmanı Esenyurt Nikah Sarayı’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt İl Dernekleri Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Belediyesi CHP meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, STK ve dernek temsilcilerinin katıldığı kahvaltılı tanıtım programında, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 10 gün boyunca devam edecek olan festivalin içeriğiyle ilgili sunum yapıldı. Programda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Herkesin kendini özgürce ifade edebileceği bir festival göreceğiz. İçerik olarak en nitelikli festivallerden bir tanesi. Ben öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi bunu doldurmak bizlerin sorumluluğunda” diye konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Bozkurt, “Sizden ricam, bu festival sürecinde birlik beraberlikten rahatsız olup sorun çıkarmak isteyenler olabilir ya da biri sorumsuz davranabilir, lütfen onlara sahip çıkın. Buna sahip çıkmak ülkenin geleceğine, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Birbirimizi anladığımızda ne kadar zengin bir coğrafyada oturduğumuzu görmüşü oluruz. Kafkasya’ya bakın, Asya’ya bakın, Avrupa’ya bakın, çoğunun iki üç çalgısı vardır ama telli çalgılarda bir tane sazı bile çalmanın iki üç hali var. O kadar zenginlik var ki aslında bu çok sesliliğin ahengiyle hareket edersek, buraya gelen insanların bir arada yaşama duygusunun ne kadar derin olduğunu da görmüş oluruz” şeklinde konuştu.

Festivalde Uganda Güzellik Yarışması yapılacağını belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Pandemi sürecinde Esenyurt’un aleyhine o kadar çok şey söylenmeye çalışıldı ki Uganda Güzellik Yarışması da kötü bir şeymiş gibi anlatıldı. Biz de dedik ki gizli saklı yapmasınlar. Esenyurt Meydanı’nda yapsınlar. Tabii ki herkes kendi vatanında mutludur ama maalesef kurulmak istenen yeni dünya düzeni insanları evlerinden, vatanlarından uzaklaştırdılar. Bizim hedefimiz, onları evlerine huzurla, mutlulukla göndermektir. Burada kalanların da kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamalıyız.”

“Esenyurt bir kültür ve kardeşlik kenti”

Esenyurt’un bir kültür ve kardeşlik kenti olduğunu tüm Türkiye’ye göstermek için ilçe halkını festivale davet eden Esenyurt İl Dernekleri Başkanı Orhan Onur, “Esenyurt’ta Kardeşlik Festivali düzenliyoruz. Bu konuda Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm dernek başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Bundan sonra hep beraber kardeşçe, güzel bir şekilde şenlik içerisinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu konuda bütün Esenyurt halkının desteğini istiyoruz. Esenyurt halkıyla orada kardeşçe buluşalım ve güzel bir Esenyurt’u Türkiye’ye gösterelim” dedi.

“Festivale sahip çıkmalıyız”

Festivale tüm kurum ve kuruluşların sahip çıkması gerektiğini ifade eden Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya şöyle konuştu: “Esenyurt Kardeş Kültürler festivalini düzenlediği için başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşanılır bir kent için kültür ve sanat önemlidir. Esenyurt Belediyesi de son 1 yılda yoğun bir şekilde festivaller yapmaya başladı. Esenyurt gibi bir ilçenin böyle etkinliklere çok ihtiyacı var. Esenyurt bir kardeşlik ve dostluk kenti. Bu yüzden yapılacak festivale tüm kurum ve kuruluşlarımızla sahip çıkmamız gerekiyor.”

“40 ilin standı yer alacak”

Esenyurt Belediyesi’nin il dernekleriyle birlikte 08-17 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği etkinlik, 40 ilin katılımıyla gerçekleştirilecek. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 10 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte her gün bir bölgenin tanıtımı yapılarak o bölgeye özgü sanatçılar konser verecek. Geleneksel el sanatları stantları, kıyafet kültürü, yemek kültürü, yörelerin zanaatlarının gösterileceği zanaat sokağı, halk oyunları, halk âşıkları, mahalli sanatçılar, yöre ozanları, gelenek ve görenekleri tanıtan programlar, gösteriler ve spor müsabakaları, sohbet programları, yöreleri tanıtan kısa film ve belgesel gösterileri, efsaneler, fıkralar, destanlar ve köy seyirlik gösterilerin yer alacağı festival 8 Ekim’de Yeni Belediye Meydanı’ndan yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler tanıtılacak

Festivalde çini ve seramik, sepet örme, lüle taşı, kilim dokuma, feretiko bezi dokuma, bıçak ve boynuz tarak yapımı, geleneksel Türk işlemeleri, sıcak cam yapımı ve bakırcılık gibi unutulmaya yüz tutmuş onlarca el emeği ürünlerin yapımının gösterileceği alanlar yer alacak. Yöresel kültürlerin tanıtılacağı festival alanına her ilin görselleriyle süslenen stantlar kurularak her gün birkaç ilin tanıtımı da yapılacak.

08-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin program akışı şöyle:

Programın 1’inci gününde saat 18.00 Festival Açılış Korteji (Yeni Belediye Meydanı’ndan başlayacak.) 19.00 açılış konuşmaları,19.30 festival tanıtım filmi,20.00 halk oyunları gösterisi, 20.30 Kubat Konseri (Esenyurt Cumhuriyet Meydanı)

2’inci gün de Karadeniz Gecesi Bölge Tanıtım Filmi, 13.00-17.00 Bölgeye Özel Yöresel Sanatçı Konserleri , 20.00 Halk Oyunları Gösterisi, 20.30 Resul Dindar Konseri

3’üncü günde, Uluslararası Kültürler Gecesi yapılacak. saat 19.00’da Ahmad Azrak Konseri

4’üncü gün Uluslararası Kültürler Gecesi, saat 19.00’da DJ Blackk Beat Show, saat 20.00’da Mıss Uganda Esenyurt

5’inci gün Ege ve Akdeniz Gecesi Bölge Tanıtım Filmi saat 20.00’da halk oyunları gösterisi

Saat 20.30 Tolga Çandar konseri

6’ıncı gün İç Anadolu Gecesi saat 15.00-17.00 bölgeye özel yöresel sanatçılar konserleri, 20.00’da halk oyunları gösterisi, 20:30 Mustafa Özarslan konseri

7’inci gün Marmara, Trakya ve Rumeli Gecesi olacak. Gecede saat 15.00-17.00 bölgeye özel yöresel sanatçılar konserleri, 20.00 halk oyunları gösterisi,20.30 Serkan Çağrı ve orkestrası

8’inci gün de Güneydoğu Anadolu Gecesi düzenlenecek. Program çerçevesinde saat 15.00-17.00 bölgeye özel yöresel sanatçılar konserleri,16.00 Halk Oyunları Gösterisi,17.45 Latif Doğan

9’uncu gün ise, Doğu Anadolu Gecesi yapılacak. Saat 15.00-17.00 bölgeye özel yöresel sanatçılar konserleri, 19.00 Mehmet Öndül Konseri, 20.00 halk oyunları gösterisi, 20.30 Yudum Konseri

10.’uncu günde de açık sahne konserleri olacak.