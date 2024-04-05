Esenyurt Kaymakamı Çobanoğlu'ndan, Başkan Özer'e ziyaret

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ziyarette bulundu.

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’i ziyaret etti. Başkan Özer’e ilk resmi ziyareti Çobanoğlu gerçekleştirirken, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Ziyaretinden dolayı Çobanoğlu’na teşekkür eden Özer, “Şeref verdiler. Kendisiyle seçim sürecinden önce tanıştık. Esenyurt için böyle bir mülkü idare amirinin olması büyük şans” dedi.

“Esenyurt halkına teşekkür ediyorum”

Görüşmede seçimlerle ilgili de konuşan Başkan Özer, “Seçimleri demokratik bir olgunlukla, adeta bir şölen havası içerisinde gerçekleştirdik. Halk sözünü söyledi, kararını verdi. Seçime giren bütün adaylara ve ilçe başkanlarına olgunluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Esenyurt halkına teşekkür ediyorum, hem olgunluklarından hem de bize verdikleri destekten dolayı. Seçimin başta Esenyurt’umuz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler de bundan sonraki süreçte ilçemiz için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.