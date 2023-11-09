Esenyurt Kaymakamlığı ve Kızılay'dan kan bağışı seferberliği

Esenyurt Kaymakamlığı ve Kızılay, kan bağışı etkinliğinde buluştu. 7-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kampanyayla vatandaşlar Kızılay ile buluştu.

Esenyurt’ta vatandaşların kan bağışını teşvik etmek amacıyla Esenyurt Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliği ile Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda ortak kampanya düzenledi. Etkinlik kapsamında Kızılay tırına gelen vatandaşlardan kan bağışı yapılması istenirken, kampanya yoğun ilgi gördü. 7-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlik kapsamında Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da kan bağışında bulunurken, tüm Esenyurtlu vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, “Esenyurt Kaymakamlığı olarak Kızılay ile 7-9 Kasım tarihleri arasında kam bağışı kampanyası başlattık. Bu etkinlik ile son zamanlarda azalan kan stoklarımızı desteklemek istedik. Çünkü kan herkesin ihtiyacı, acil bir durumda kan hepimize lazım. Bu nedenle tüm sağlıklı vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Üniversite yıllarımdan bu yana kan bağışı yapıyorum ve sağlık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay önce Esenyurt’ta göreve başladım ve bu süreçten sonra da bir kan bağışçısı olarak Esenyurtlu hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.