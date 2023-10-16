Esenyurt'ta '2. Kardeş Kültürler Festivali' Güneydoğu gecesiyle renkli anlara sahne oldu

Esenyurt Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği “Kardeş Kültürler Festivali”, Güneydoğu gecesiyle renkli anlara sahne oldu. 7 bölge ve il derneklerine ait stantlarda yöresel kültürlerin sergilendiği ve bölgesel sanatçıların sahne aldığı festivalin ikinci gününde vatandaşlar, yöresel dans ekibi ve sanatçı Ahmet Aslan’ın konseri ile doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi’nin öncülüğünde il derneklerinin desteği ile bu yıl ikincisi düzenlenen “Kardeş Kültürler Festivali”, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda devam ediyor. 23 Ekim’e kadar sürecek olan etkinliğin ikinci gününde Yeni Belediye Meydanı’nda yapılan Güneydoğu gecesinde, bölgesel halk oyunu gösterileri yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da katıldığı etkinlikte dans gösterisinin ardından sanatçı Ahmet Aslan, şarkılarını Esenyurtlu vatandaşlar için söyledi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen festivalde 44 ilin standı kurularak, ülkenin dört bir yanının tanıtılması amaçlandı. Her gün bir bölgenin tanıtımı yapılacak olan etkinliğin ikinci günü Güneydoğu gecesi oldu. Festivalde geleneksel el sanatları stantları ve yörelerin kıyafet kültürü, yemek kültürü ve zanaatlarının gösterileceği zanaatkârlar sokağı kuruldu. Ayrıca etkinlikte halk oyunları, halk âşıkları, mahalli sanatçılar, yöre ozanları ve yörelerin gelenek ve göreneklerini tanıtan programlar da yer alıyor.

Etkinliğin ikinci gününde eğlencenin hız kesmeden devam ettiğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt Türkiye’nin özeti konumunda. 81 ilin temsilcilerinin bulunduğu bir ilçe. Hatta Türkiye’nin dışından, farklı birçok ülkeden insanlar da burada yaşıyor. Bizde tüm yaşayan insanların kendilerini buranın bir parçası olarak hissetmesini istiyoruz. Biz görevi devraldığımızda birçok sorun ile beraber devraldık ama çoğunu geride bıraktık. Bundan sonra ise ilçemize güzellikleri eklemeye başlıyoruz” dedi.

Toplumun bu etkinlik ile bir araya geldiğini belirten Ayhan Aksu, “Türkiye’nin tüm bölgelerinden insanların geldiği, toplumumuzun bir araya geldiği bir etkinlik oldu. İnsanların memleketlerine dair özlediği arkadaşlıkları, tatları hatırladığı güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha kapsamlı şekilde gerçekleşir” diye konuştu.

Tüm Türkiye’nin etkinlikte bulunduğunu belirten Hamza Sider, “Tüm Türkiye burada. Ülkemizin tüm illerinden, bütün etnik kimliklerinden insanları burada görebilirsiniz. Kardeşlik içerisinde bu etkinlik gerçekleşiyor. Bu etkinliğe öncü olduğu için Kemal Deniz Bozkurt başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.