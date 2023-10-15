Esenyurt'ta '2. Kardeş Kültürler Festivali' kortej ve gösterilerle başladı

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği “2. Kardeş Kültürler Festivali” görkemli bir kortejle başladı. 7 bölgeye özgü yöresel kültürlerin sergilendiği ve bölgesel sanatçıların sahne aldığı festivalin ilk gününde vatandaşlar, halk ozanları ve sanatçı Sevcan Orhan’ın konseri ile doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından il dernekleri ile birlikte bu yıl ikincisi düzenlenen “Kardeş Kültürler Festivali” Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. 23 Ekime kadar sürecek olan etkinliğin ilk gününde Yeni Belediye Meydanı’nda yapılan halk oyunları gösterilerinin ardından kortej yürüyüşü yapıldı. Etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından ise sanatçı Sevcan Orhan şarkılarını Esenyurtlu vatandaşlar için söyledi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 44 ilin standı kurularak, her gün hem bir bölgenin tanıtımı yapılacak hem de o bölgeye özgü sanatçılar konser verecek. Festivalde geleneksel el sanatları stantları ve yörelerin kıyafet kültürü, yemek kültürü ve zanaatlarının gösterileceği zanaatkârlar sokağı kuruldu. Ayrıca etkinlikte halk oyunları, halk âşıkları, mahalli sanatçılar, yöre ozanları ve yörelerin gelenek ve göreneklerini tanıtan programlar da yer alıyor.

“Herkes Esenyurtlu olmaktan mutlu”

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Her geçen gün Esenyurt biraz daha güzelleşiyor. Festivaller, altyapı, üstyapı çalışmaları ile güzelleşiyor. Bilindiği gibi Esenyurt dünyanın her bir yöresinden misafirleri olan Türkiye’nin tüm renklerini içinde taşıyan bir ilçedir. Dolayısı ile biz de kardeşlerin oluşturduğu kültürlerin festivalini yapıyoruz. Kardeş Kültürler Festivali’nin ikincisini yapıyoruz. Geçen sene büyük yankılar uyandırmıştı. 10 günün çok güzel geçeceğine inanıyorum. Bugün de kortejde müthiş bir barış, kardeşlik ruhu hakim. Herkes Esenyurtlu olmaktan mutlu. Festivalimizde İl Dernekler Birliğinin oluşturduğu illere ait yöresel ürünlerin ve o bölgeye ait ne varsa kıyafet vesaire sergilendiği stantlar var. Ayrıca yine Anadolu’nun değişik bölgelerinde üretilen el sanatlarına dair bir takım stantlar var” dedi.