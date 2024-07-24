Esenyurt'ta 15 aracın karıştığı zincirleme kaza

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Haramidere Bağlantı yolu Ambarlı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 ER 6618 plakalı aracın sürücüsü ani fren yapınca arkasında seyreden 34 EUJ 647 plakalı tır önündeki araca çarptı. Kaygan yoldaki kaza nedeniyle duramayan diğer sürücülerde zincirleme kazaya neden oldu. 15 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda yoğun trafik meydana geldi. Oluşan trafik havadan drone ile görüntülendi.