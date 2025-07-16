Esenyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı düzenlendi

Esenyurt’ta15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitler, okunan dualar ve salalarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt’ta anma programı düzenlendi. Esenyurt Belediyesinin Esenyurt Kaymakamlığı iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Anma programına Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda Esenyurtlu vatandaş katıldı. Programda mehteran gösterileri, ilahi dinletileri ve 15 Temmuz’u anlatan sinevizyon gösterileri yer aldı. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitler, okunan dualar ve selalarla anıldı.

"15 Temmuz; dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır"

Törende konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 15 Temmuz’un Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasi uğruna yazdığı büyük bir destan olduğunu belirtti. Aksoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Direnişinin 9. yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz; aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık ve cesareti ile hain darbe girişimini püskürttüğü gündür. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve hain bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda millî iradesinin teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir."

Aksoy’dan birlik ve beraberlik çağrısı

Başkan Vekili Aksoy, konuşmasının devamında 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak şehit düşen kahramanları rahmetle andığını, gazilere ise minnettar olduklarını vurguladı. Ayrıca Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini dile getirdi.

Program, dualar eşliğinde okunan salalarla sona erdi.