Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde devrilen servis minibüsünün sürüklenerek şarampole doğru ilerlediği anlar yer aldı.