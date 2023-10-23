Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı, çocuklar yangın merdiveni ile kurtarıldı

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın sirayet ettiği apartmanda mahsur kanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Esenyurt Selahattin Eyyubi 1557 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2’inci kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın sirayet ettiği apartmanda mahsur kanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuğun yangın merdiveni ile kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.