Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Esenyurt’da 5 katlı binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu ile görüntüledi.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında onarım yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Rüzgar nedeniyle alevler yan binanın çatı katına da sirayet etti. Bina da yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.