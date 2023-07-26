Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk aldığı eğitimle konuşma kabiliyetini geliştirdi

Doğuştan konuşma bozukluğu olan 6 yaşındaki Ömer Halis Çiftçi, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde aldığı eğitimle konuşma kabiliyetini daha ileri seviyeye taşıdı.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde Dil ve Konuşma Terapisi eğitimi alan 6 yaşındaki Ömer Halis Çiftçi, büyük bir gelişme göstererek konuşma kabiliyetini geliştirdi. Her çocuğun gelişim seviyesine uygun eğitimlerin verildiği merkezde, 1 yıldır bireysel eğitim alan Çiftçi, eğitimler sonunda kısıtlı kelime dağarcığını geliştirerek, akıcı konuşmaya başladı. Özel Eğitim Merkezi’ne çok kolay ulaştığını ifade eden Anne Ceylan Çiftçi, verilen hizmetlerden memnun olduğunu ifade ederek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Öz güvenli bir çocuk oldu”

Eğitimler sayesinde Ömer Halis’in konuşma becerilerinde gelişim gösterdiğini söyleyen Anne Ceylan Çiftçi, “İlk derslere geldiğimizde Ömer Halis’in konuşmasında çok gerilik vardı. Hem öz güvensizdi hem de konuşma bozukluğu sorunu yaşıyordu. Ömer Halis,1 yıl boyunca aldığı eğitimden sonra hem konuşma bozukluğunu giderdi hem de öz güvenli bir çocuk oldu. Artık kendini çok iyi ifade edebiliyor. Bu eğitimler sayesinde Ömer Halis’in arkadaş ortamı da oluşmaya başladı. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sosyal becerileri de gelişti”

Ömer Halis’in dil becerileriyle birlikte sosyal becerilerinin de geliştiğini belirten Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Bireysel Öğretmeni İnci Demir, “Öğrencimiz merkezimize geldiğinde çıkaramadığı harfler, kısıtlı kelime dağarcığı ve akıcı konuşamama gibi problemleri vardı. Bu problemleri gidermek adına bireysel bir program hazırladık ve çalışmalarımızı olumlu anlamda ilerlettik. Şu an başlangıçta problem yaşadığı harfleri çıkarabildiğini, konuşmasının daha ileri seviyeye ulaştığını gözlemledik. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” dedi.