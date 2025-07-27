Esenyurt'ta Açık Hava Etkinliklerinin ikincisi Hep İstanbul Sitesi'nde gerçekleşti

Esenyurt Belediyesi, açık hava etkinliklerinin ikincisini Hep İstanbul Sitesi’nde gerçekleştirdi. Her yaştan katılımcının bir arada olduğu etkinlikte, çocuklar için animasyon, illüzyon ve kukla gösterileri düzenlenirken, yetişkinler ise müzik dinletisi ve açık havada film gösterimi ile keyifli bir gece geçirdi.

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarını daha keyifli ve sosyal bir hale getirmek amacıyla düzenlediği açık hava etkinliklerinin ikincisini Hep İstanbul Sitesi’nde gerçekleştirdi. Sıcak yaz akşamlarında vatandaşları bir araya getiren etkinlik, Esenyurtlular tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Her yaştan katılımcının buluştuğu etkinlikte, dostluk ve eğlencenin ön planda olduğu anlar yaşandı. Etkinlik alanına kurulan sahnede çocuklar için animasyon, illüzyon ve kukla gösterileri düzenlenirken, yetişkinler ise müzik dinletisi ve açık havada film gösterimi ile keyifli bir gece geçirdi.

Komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve ilçe halkının sosyal bağlarını pekiştirmeyi hedefleyen Esenyurt Belediyesi, yaz boyunca farklı mahalle ve sitelerde bu tür etkinliklere devam etmeyi planlıyor. Samimi atmosferi ve yüksek katılımıyla dikkat çeken organizasyonlar, Esenyurtlulara unutulmaz yaz akşamları yaşatmayı sürdürecek.