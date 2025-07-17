Esenyurt'ta afet bilinci seferberliği

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum için ilçe genelinde eğitim atağı başlattı. Kamu kurumlarından okullara, sitelerden evlere kadar her kesime afet farkındalığı kazandırılıyor.

Esenyurt Belediyesi, afetlere karşı güçlü ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir Afet Bilinci Eğitim Programı yürütüyor. Program çerçevesinde kamu kurumları, okullar, siteler, apartmanlar ve bireysel konutlara gidilerek vatandaşlara afetlerle ilgili temel bilgiler veriliyor. Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK) tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği uygulamalı örneklerle anlatılıyor. Acil durum çantası hazırlığı, tahliye planları, iletişim yöntemleri ve ilk yardım gibi başlıklar da detaylı olarak işleniyor.

Yetkililer, afet bilincinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Her bireyin afetlere karşı bilgili ve hazırlıklı olması, yaşanabilecek olumsuzlukların etkisini en aza indirir. Bu anlayışla, Esenyurt’un her noktasına ulaşmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.