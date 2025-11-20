Esenyurt’ta aldatıldığı iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı. Öfkeli kadın, sevgilisi olduğu öne sürülen erkeğe ve yanındaki kadına küfürler ederek saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kadın ve bir adam arasında aldatma meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya döndü. Aldatıldığı öne sürülen kadın, erkek arkadaşı ve yanındaki kadına küfürler ederek saldırdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği kadın bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, öfkeli kadının karşısındaki erkek ve kadına küfürler ederek saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.