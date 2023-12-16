Esenyurt'ta araç tütüncü dükkanına girdi: 2 yaralı

Esenyurt’ta seyir halindeki hafif ticari araç, sokak üzerindeki tütüncü dükkanına girdi. Kazada dükkan içerisinde bulunan iki kişi yaralanırken sürücü ise araçtan inip kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1187 sokakta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 LG 6633 plakalı hafif ticari araç sürücüsü sokak üzerindeki tütüncü dükkanının içine girdi. Kazada kimliği belirsiz sürücü olay yerini yaya olarak terk edip kayıplara karışırken o sırada içeride oturan dükkan sahibi Reşat Özcan ve arkadaşı Orhan Pasul bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken sürücünün arama çalışmaları ise devam ediyor.