Esenyurt'ta askı fabrikasında korkutan yangın

Esenyurt’ta askı fabrikasının çatı katında kimyasallar yüzünden yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, içeride bulunan işçileri itfaiye ekipleri tahliye etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan askı fabrikasının çatı katında saat 14.00 sıralarında kimyasallar yüzünden yangın çıktı. Yaklaşık 2 bin metre kare alana kurulu olan fabrikada alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika da bulunan işçiler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.