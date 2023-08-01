Esenyurt'ta at binicilik tesisi yoğun ilgi görüyor

Esenyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği binicilik tesisine kayıt yaptıran vatandaşlar, profesyonel anlamda at binmeyi öğreniyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren binicilik tesisi yoğun ilgi görüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir ilke daha imza atarak, ilçeye binicilik tesisi kazandırdı. Yapımı kısa sürede tamamlanan ve dört ay önce eğitimlere başlayan At Binicilik Tesisi ve Park projesine ilgi yoğun. At binmek veya profesyonel biçimde binicilik eğitimi almak isteyen vatandaşlara kapılarını açan tesis, güvenlikli ve rahat manej alanıyla 7’den 70’e herkese hizmet sağlıyor. Profesyonel binicilik eğitmenleri ile getirilen cins atlarla vatandaşlara biniciliğin püf noktaları ve ayrıntıları öğretiliyor. Atlarla bağ kuran vatandaşlar, kısa süre içinde “dörtnala” biniciliği öğrenirken kas geliştirme, denge ve koordinasyon sağlama imkanı da buluyor.