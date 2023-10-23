Esenyurt'ta babasını dövüp, mahalleli ile kavga eden adam kamerada

Esenyurt’ta babasını dövdüğü iddia edilen adam bağırış seslerini duyarak evinin önüne gelen mahalle sakinlerinin üzerine eşya fırlattı. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı dairede ailesi ile tartışan şahıs evindeki eşyaları kırarak babasına şiddet uygulamaya başladı. Bağırış seslerini duyan mahalleli sokağa inerek binanın önünde toplanırken şahıs bu kez de sokak sakinleri ile kavga etmeye başladı. İnsanlara küfürler savuran şüpheli, evde bulduğu eşyaları sokaktaki mahallenin üstüne fırlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken şahıs ile komşuları arasındaki gerginlik devam etti. Ekipler, tarafları güçlükle ayırırken şüpheli şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.