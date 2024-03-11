Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Cumhurriyet Meydanı’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirini kovaladığı kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Davut Ç. kurtarılamadı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.