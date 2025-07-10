Esenyurt'ta bıçaklı kavgaya neden olan market reyonu yıkıldı

İstanbul Esenyurt’ta zabıta ve market çalışanları arasında bıçaklı kavgaya neden olan manav reyonu kepçeyle yıkıldı. İş yeri sahipleri ile zabıta ekipleri arasında ufak çaplı gerginlik yaşanırken, çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle yıkım tamamlandı.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir marketin manav reyonuna müdahale eden zabıta ekipleriyle market çalışanları arasında bıçaklı kavga yaşanmış, olay polisin müdahalesi ile son bulmuştu. Bugün ise zabıta ekipleri, saat 12.00 sıralarında polis ve çevik kuvvet eşliğinde tekrardan markete geldi. Kepçe eşliğinde başlanılan yıkımda marketin kaldırıma taşan manav kısmı yıkıldı. Zabıta ile iş yeri sahipleri arasında yıkım nedeniyle ufak çaplı bir gerginlik yaşanırken, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yaşanan yıkım anları ise kameraya yansıdı.