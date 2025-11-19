Esenyurt'ta bir keçi öğrencileri böyle kovaladı

Esenyurt’ta başıboş bir keçi öğrencileri kovaladı. Öğrenciler çevredeki bir iş yerine sığınarak keçiden kurtuldu. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi Kuruçeşme Caddesinde yaşandı. Boş arazide başıboş halde bulunan keçi, okul çıkışında caddeden geçen öğrencileri kovaladı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, başıboş keçinin kaldırımda yürüyen öğrencileri kovaladığı, öğrencilerin ise can havliyle keçiden koşarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Çocuklar, çevredeki bir işyerine sığınarak keçiden kurtulmayı başardı. İş yeri çalışanları tarafından yakalanan keçi dışarıya çıkarıldı. Yaşanan kovalamacalarda yaralanan olmazken ortaya ilginç görüntüler çıktı.