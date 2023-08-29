Esenyurt'ta Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş rüzgarı esti

İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen Gençlik Festivali’nde vatandaşlar, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseriyle doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali’nde dün akşam Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri gerçekleştirildi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki konser öncesi Esenyurtlular, DJ performansı ile eğlendi. Konsere vatandaşların yoğun ilgisi olurken Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş en sevilen şarkılarını söyledi. Konser sırasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, sanatçılara teşekkür ederek çiçek takdim etti. Konserlerin 29 Ağustos Salı akşamı Rafet El Roman konseri ile sona ereceği öğrenildi.

Konser sırasında sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, “Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz sanatçıları seçerken gençler arasında anket ile seçtik. Sizin çıkmanız beni çok mutlu etti” dedi.

Konser öncesi konuşan Kurtuluş Kuş, “Daha önce Esenyurt’a gelmedik. Bugün ilk kez geldik. Seslerden duyduğumuz kadarıyla atmosfer çok güzel. Esenyurt’un adını güzel duyurmak için elimizden ne geliyorsa sahneye çıkıp yapacağız” dedi.

Burak Bulut ise “Şu an dışarıdaki sesleri duyduk. Çok güzel geliyor. Güzel olacağına inanıyorum. Türkiye’mizin her yeri çok güzel. Esenyurt da çok güzel bir yer. İnşallah güzel bir konser olur” ifadelerini kullandı.