Esenyurt'ta cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları sürüyor

Temiz ve bakımlı sokaklar için kolları sıvayan Esenyurt Belediyesi, ilçenin belirlenen noktalarında asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, Esenyurt’ta cadde ve sokakların bakım onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmalar kapsamında Okurlar Caddesi, İnönü Caddesi ve Aşık Mahsuni Şerif Caddesi’nde onarım ihtiyacı olduğu tespit edilen bölgelerde yollar yenilenerek, sokaklar temiz bir görünüme kavuşturuldu. Belediye ekipleri ilçe genelinde asfalt yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini söylerken, çalışmalara tanıklık eden vatandaşlar ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Mahallelerimizi yeni bir görünüme kavuşturduk”

Esenyurt Belediyesi bünyesinde yol bakım şefi olarak görev yapan Nazım Öztürk, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“İlçemiz sınırlarında bulunan Okurlar Caddesi, İnönü Caddesi ve Aşık Mahsuni Şerif Caddesi’nde yol üst kaplamaları ile alakalı yoğun bir talep vardı. Biz de gelen talepler üzerine bu mahallelere yol üst kaplama çalışması yaparak mahallelerimizi yeni bir görünüme kavuşturduk. Çalışmalarımız Esenyurt’un her noktasında tüm hızıyla devam edecek. Mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun.”

“Eski halinden daha iyi oldu”

Belediyenin çalışmalarından son derece memnun olduğunu dile getiren vatandaş Sevda Kuşka ise, “Belediyemizden memnunuz, yollarımız çok güzel oldu. Bizim taleplerimiz üzerine belediye ekipleri anında buraya gelerek müdahalede bulundular ve yol yapım çalışmalarına başladılar. Buralarda çukurlar olduğundan araçlarımızla geçerken bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Yolların yenilenmesinden dolayı son derece memnunum. Yol çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.